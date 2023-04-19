Грозивший сбросить малолетнюю дочь с балкона в Москве мужчина предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который грозился сбросить годовалую дочь с балкона квартиры на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 19 апреля.

По ее словам, 28-летнего мужчину обвиняют по статье «Покушение на убийство малолетнего». В ходе расследования сотрудники ведомства собрали достаточно доказательств вины подозреваемого, да и сам злоумышленник полностью признал свою вину. В связи с этим уголовное дело передано для направления в суд.

Инцидент, о котором идет речь, произошло 12 сентября 2022 года в квартире на 13-м этаже жилого дома на Городецкой улице. Подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вышел на балкон и вывесил на руках дочь 2021 года рождения. Злоумышленник начал выкрикивать угрозы, что выбросить ребенка с высоты. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Совершить задуманное мужчина не смог, так как его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери. Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, представили к награде.