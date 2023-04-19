Активисты школьных музеев Москвы отправятся на смену Музея Победы в «Орленке»

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во Всероссийском детском центре «Орленок» 20 апреля начнется десятая историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы». Музей Победы подготовит специальные программы и акции ко Дню Победы на площадке крупнейшего в России лагеря для детей. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Участие в историко-патриотической смене смогут принять победители конкурсного отбора из числа активистов школьных музеев Москвы и других регионов страны. Ее программа ориентирована на сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и сохранение социально значимой деятельности современных музеев в школах.

В рамках тематической смены пройдут обучающие занятия и мастер-классы, лекции, концерты, познавательные игры. Школьникам также предоставят возможность принять участие в проекте «Лица Победы».

Ключевым итогом смены станет выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Школьники подготовят экспозицию на основе артефактов, привезенных из разных регионов.

В Музее Победы стартовала акция «Мы помним». В ней примут участие школьники, студенты и волонтеры. До 9 мая гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-победителя в Зале Славы.