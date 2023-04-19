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В Госдуме попросили глав регионов продлить майские праздники

Никита Худяков
Общество
В Госдуме попросили глав регионов продлить майские праздники
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году. Об этом в среду, 19 апреля сообщили в пресс-службе партии.

— Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая, — говорится в сообщении.

По словам Даванкова, людям необходимы длинные выходные, так как многие ощущают симптомы депрессии, передает РИА Новости.

5 апреля депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.

Идею о введении длинных майских праздников рассматривали уже неоднократно. Так, в апреле прошлого года Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить выходные до десяти дней. По словам парламентария, за это время россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.

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