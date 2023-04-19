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Приметы и советы

Приложение Сбербанка для iOS вновь появилось в App Store

Лейла Алиева
Общество
Приложение Сбербанка для iOS вновь появилось в App Store
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка на операционной системе iOS вновь появилось в App Store. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Теперь приложение называется SBOL, однако по поиску его нельзя найти в интернете. Ссылку для скачивания предоставляют при обращении в кол-центр банка, передает РИА Новости.

Устаревшие версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перестали работать 16 января. Клиентам, которых затронула данная ситуация, отправили СМС-оповещения. В «Сбере» уточнили, что речь идет о небольшом числе пользователей.

В декабре 2022 года Сбербанк отключил переводы в другие банки через терминалы. Как объяснили в пресс-службе банка, данная услуга не пользовалась спросом.

В ноябре того же года Сбербанк анонсировал запуск SberPay NFC. Функция будет работать на смартфонах с операционной системой Android.

Помимо этого, клиенты Сбера могут оплачивать услуги и товары посредством наведения камеры на QR-коды. Для этого им потребуется лишь современный смартфон. Для того чтобы воспользоваться технологией, нужно отсканировать код на кассе и подтвердить оплату в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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