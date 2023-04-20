Звезда K-pop Мунбин из группы ASTRO покончил с собой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Участник южнокорейской группы ASTRO 25-летний Мунбин покончил с собой. Его менеджер обнаружил тело артиста в доме в Сеуле и вызвал полицию.

Обстоятельства смерти певца выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, он покончил с собой.

Отмечается, что с февраля у Мунбина был заполнен рабочий график, он продвигался в дуэте с другим участником группы.

— Мунбин отправился в тур в составе саб-юнита ASTRO Moonbin & Sanha и был полон мотивации, — рассказал знакомый звезды.

Последний концерт он дал в Бангкоке 8 апреля, потом вернулся в Южную Корею. После этого Мунбин должен был отправиться в Макао, Тайбэй, Джакарту, Токио и Осаку.

Коллеги певца убиты горем. Ча Ыну, который прославился в сериале «Истинная красота», вылетел из США, чтобы проститься с ним.

Поклонники выразили соболезнования семье артиста, передает издание YesAsia.ru.

«Боже мой… Бедная семья и сестра… Покойся с миром»; «Меня до сих пор трясет. Покойся с миром, Мунбин. Выражаю соболезнования его семье и остальным участникам ASTRO», «Желаю всем найти в себе силы в такое время», — написали фанаты в соцсетях.