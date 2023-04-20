Очевидец рассказал, как ВСУ закидали гранатами подвал с жителями в Артемовске

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Военнослужащие украинской армии в конце марта при бегстве с позиций в одном из жилых домов города Артемовска закидали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале, а потом стреляли им в спину, когда их эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил местный житель Владимир Коляда.

По его словам, он служил по контракту механиком в ремонтном батальоне в Артемовске с 2019 года и сбежал в конце мая прошлого года при передислокации части, потому что не смог бросить смертельно больную супругу. Похоронив жену, он год скрывался в городе. Теперь он получил статус военнопленного.

— Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные. 22 марта стали стрелять нам в подвал, мы побежали. Нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, стали кидать гранаты, — рассказал собеседник РИА Новости.

Коляда добавил, что солдаты ВСУ продолжали стрельбу, несмотря на просьбы людей из подвала прекратить ее. Он отметил, что когда бойцы «Вагнера» стали выводить жителей, по ним начали стрелять украинские военные.

19 апреля украинские войска взорвали в Артемовске четыре девятиэтажных дома, где в подвалах укрывались минимум 20 мирных жителей.