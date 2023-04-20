Адмирал Виктор Лиина может возглавить Тихоокеанский флот

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Новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

— Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом, — сказал источник.

Данную информацию подтвердил еще один источник и добавил, что адмирал Сергей Авакянц, который возглавлял Тихоокеанский флот с 2012 года, достиг предельного возраста нахождения на военной службе — недавно ему исполнилось 65 лет, передает РИА Новости.

О том, что Авакянц покидает пост командующего Тихоокеанским флотом, стало известно 20 апреля. Теперь он будет координировать работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Центры откроются в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Они будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет.

14 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо было отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

Внезапная проверка на флоте началась в пятницу, 14 апреля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, соответствующее решение не связано с возможным вступлением Японии в НАТО. Подобные учения являются обычной практикой для оценки боеготовности военнослужащих.