Половодье в столичном регионе было пройдено в штатном режиме

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены в достаточном объеме — примерно на 87 процентов от общего объема. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Заключительная фаза весеннего половодья завершена, на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ заполнены до плановых отметок, — сказал он.

По словам заммэра, городские службы подготовились к прохождению половодья заранее: специалисты провели работу на гидроузлах и водохранилищах, организовали снегосъемку для оценки параметров снежного покрова.

Бирюков отметил, что подачу для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ, а общая площадь водосборной территории составляет свыше 50 тысяч квадратных километров, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 апреля Бирюков сообщил, что пик весеннего половодья в столичном регионе завершился.