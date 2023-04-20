Baza: Отделение СДЭК на северо-востоке Москвы оцепили из-за подозрительной посылки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Стартовая улица Карта всех событий

Отделение СДЭК на северо-востоке столицы оцепили из-за подозрительной посылки. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

Известно, что отделение на Стартовой улице оцепили из-за того, что туда пришла посылка с небольшой статуэткой. Правоохранители считают, что она может содержать в себе взрывчатку.

В связи с этим здание оцепили, людей эвакуировали. Как сообщил Telegram-канал Baza, посылку проверяют.

В среду, 19 апреля, стало известно, что несколько военных экспертов и журналистов получили посылки со статуэтками, похожими на ту, которая взорвалась на встрече корреспондента Владлена Татарского с поклонниками. Они пересылались при помощи СДЭК. Полиция проводит проверку по данному факту.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. В результате теракта журналист погиб.