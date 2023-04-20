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Приметы и советы

Тело человека обнаружили в сгоревшем гараже на Окской улице

Степан Жирнов
Происшествия
Тело человека обнаружили в сгоревшем гараже на Окской улице
Фото: moscow-live
Москва, Окская улица, 11с1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы в сгоревшем гараже обнаружили тело человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, возгорание произошло на Окской улице возле дома № 11. Огонь потушили еще до прибытия пожарных.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели личные вещи и автомобиль. Огонь ликвидировала охрана при помощи огнетушителя. В эпицентре возгорания было обнаружено тело человека.

Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Другое обгоревшее тело обнаружили в лесу в Новой Москве. Останки мужчины 1948 года рождения обнаружил прохожий, который сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.

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