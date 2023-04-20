Количество доноров в Москве увеличилось за 10 лет в три раза

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В прошлом году служба крови столичного департамента здравоохранения собрала почти 240 тысяч литров цельной донорской крови, что на 20 тысяч литров больше, чем годом ранее. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— При этом донорами в 2022 году стали почти 110 тысяч человек, из которых каждый третий впервые. К донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных граждан — за 10 лет количество доноров в столице выросло в три раза, — рассказала она.

Помимо этого, в прошлом году 512 граждан стали обладателями звания «Почетный донор Москвы». Им вручили удостоверение и уникальный нагрудный знак. Также почетным донорами предоставляется право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, скидки на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и изготовление зубных протезов, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля — Национальный день донора. В эту дату чествуют людей, добровольно жертвующих кровь тем, кто в ней нуждается, а также поздравляют врачей-трансфузиологов. На практике донорство крови — это не только благородное дело, но и возможность пройти бесплатное медицинское обследование, получить преференции от государства. Как и где сдать кровь, какие преимущества имеют доноры в России — в материале «Вечерней Москвы».