Движение по МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после пожара
Восстановлено движение по МКАД после пожара на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Пожар, о котором идет речь, произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Загорелся грузовик, стоявший на обочине. Из-за этого движение в сторону Ярославского шоссе некоторое время было затруднено.
Другое ДТП произошло на Никольской улице в районе дома № 12. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам в сторону Старой площади. Позже движение на участке восстановили.