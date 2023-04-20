Движение по МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после пожара

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 93-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по МКАД после пожара на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Загорелся грузовик, стоявший на обочине. Из-за этого движение в сторону Ярославского шоссе некоторое время было затруднено.

Другое ДТП произошло на Никольской улице в районе дома № 12. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам в сторону Старой площади. Позже движение на участке восстановили.