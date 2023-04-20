Маск рассказал, когда будут возможны новые испытания Starship после взрыва ракеты

Фото: NASA / Bill Ingalls

Новый запуск корабля Starship будет возможен только через несколько месяцев, заявил в четверг, 20 апреля, владелец компании SpaceX Илон Маск.

— Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев, — написал миллиардер у себя в Twitter.

Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась спустя четыре минуты после старта. Однако в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

В компании также заявили, что произошедшее является быстрой и незапланированной разборкой корабля, в причинах которого теперь будут разбираться специалисты SpaceX.

Изначально полет был запланирован на 17 апреля. За пару дней до первоначальной даты компания SpaceX получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет.