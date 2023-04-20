Московский зоопарк назвал постановкой попытку блогера пролезть в вольер к слонам

Фото: АГН Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Появившийся в Сети видеоролик, на котором мужчина якобы пытался залезть в вольер к слонам в Московском зоопарке, является согласованной с руководством зоопарка постановкой. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца, — говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что авторы постановки решили так прорекламировать предстоящий бой Ершова и Александра Емельяненко. Роли охранников зоопарка в ролике также сыграли подставные актеры, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором мужчина попытался пролезть в вольер к слонам, но был остановлен охранниками. Тогда сообщалось, что на мужчину якобы завели дело по статье «Хулиганство».

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России.