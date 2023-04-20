Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский зоопарк назвал постановкой попытку блогера пролезть в вольер к слонам

Евгений Белоусов
Город
Московский зоопарк назвал постановкой попытку блогера пролезть в вольер к слонам
Фото: АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Появившийся в Сети видеоролик, на котором мужчина якобы пытался залезть в вольер к слонам в Московском зоопарке, является согласованной с руководством зоопарка постановкой. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца, — говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что авторы постановки решили так прорекламировать предстоящий бой Ершова и Александра Емельяненко. Роли охранников зоопарка в ролике также сыграли подставные актеры, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором мужчина попытался пролезть в вольер к слонам, но был остановлен охранниками. Тогда сообщалось, что на мужчину якобы завели дело по статье «Хулиганство».

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России.

Москва Блогеры Московский зоопарк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте