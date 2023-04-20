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Приметы и советы

Российские ученые разработали тест-систему для быстрого выявления кори

Евгений Силаев
Общество
Российские ученые разработали тест-систему для быстрого выявления кори
Фото: Pixabay

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, способную в кратчайшие сроки выявить корь. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

Подчеркивается, что система позволит выявить наличие заболевания во время инкубационного периода. Таким образом, риски распространения кори в России значительно снизятся, заявили в агентстве.

— Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест Корь» разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и зарегистрирован Росздравнадзором. Ввиду востребованности тест-систем для ранней диагностики кори центр готов производить на своих мощностях до 10 тысяч наборов реагентов в месяц, — говорится на сайте ФМБА.

19 апреля случай заражения корью выявили в Московском политехе. Отмечается, что ситуация находится под контролем, заболевший — в больнице. На следующий день 11 групп университета перевели на дистанционное обучение.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

корь Россия ФМБА
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