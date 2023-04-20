Москвичам напомнили об ограничениях проезда на ряде улиц 21 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В связи с празднованием Ураза-байрама в пятницу, 21 апреля, на ряде столичных улиц будет перекрыт проезд. Об этом в четверг, 20 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, с 0:01 до 11:00 21 апреля перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского и в Капельском переулке. С 4:00 до 11:00 ограничения введут на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках.

Кроме того, с 7:00 до 8:00 ограничения введут на улице Минской, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова в сторону области и центра города.

— Также 21 апреля с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Также на станциях метро, расположенных возле мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.