Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам напомнили об ограничениях проезда на ряде улиц 21 апреля

Евгений Силаев
Город
Москвичам напомнили об ограничениях проезда на ряде улиц 21 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В связи с празднованием Ураза-байрама в пятницу, 21 апреля, на ряде столичных улиц будет перекрыт проезд. Об этом в четверг, 20 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, с 0:01 до 11:00 21 апреля перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского и в Капельском переулке. С 4:00 до 11:00 ограничения введут на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках.

Кроме того, с 7:00 до 8:00 ограничения введут на улице Минской, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова в сторону области и центра города.

— Также 21 апреля с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Москвичам напомнили об ограничениях проезда на ряде улиц 21 апреля Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Также на станциях метро, расположенных возле мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

Москва Ограничения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте