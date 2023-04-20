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NASA: Аппарат, с которым связывали вспышку в Киеве, сгорел над Сахарой

Евгений Жуков
В мире
NASA: Аппарат, с которым связывали вспышку в Киеве, сгорел над Сахарой
Фото: shutterstock

Американский космический аппарат RHESSI накануне сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 апреля, заявлении представителя NASA Роберта Маргетты.

По его словам, выведенный из эксплуатации упомянутый аппарат вошел в атмосферу Земли в среду, 19 апреля, в 20:21 по времени восточного побережья США (03:21 по московскому времени в четверг).

Маргетта отметил, что аппарат вошел в атмосферу в районе пустыни Сахара. NASA рассчитывало, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты могли уцелеть при сходе с орбиты. Пока NASA не получало информации о том, что в результате схода аппарата был нанесен урон или кто-либо пострадал, передает ТАСС.

В ночь на 20 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка. Власти страны заявили, что это случилось из-за падения спутника, принадлежащего американскому агентству NASA. Какой объект мог взорваться в небе над Киевом и почему в этом не обвинили Россию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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