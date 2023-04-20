Небензя анонсировал встречу Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

— Точно известно о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник (24 апреля — прим. «ВМ») будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения, — передает его слова ТАСС.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательствомРФ.

22 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции стран Запада.

Россия с сожалением восприняла отказ Совбеза ООН поддержать резолюцию о международном расследовании терактов на газопроводах «Северные потоки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.