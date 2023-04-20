Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Небензя анонсировал встречу Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке

Евгений Белоусов
В мире
Небензя анонсировал встречу Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

— Точно известно о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник (24 апреля — прим. «ВМ») будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения, — передает его слова ТАСС.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательствомРФ.

22 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции стран Запада.

Россия с сожалением восприняла отказ Совбеза ООН поддержать резолюцию о международном расследовании терактов на газопроводах «Северные потоки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Лавров Василий Небензя ООН Антониу Гутерреш Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте