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Маршрут электробуса с510 продлят до станции «Новослободская» 21 апреля

Евгений Силаев
Город
Маршрут электробуса с510 продлят до станции «Новослободская» 21 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Маршрут электробуса с510 будет продлен до станции метро «Новослободская» 21 апреля с 0:01 до полудня. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Транспорт будет ходить от Рижского вокзала до станции метро «Новослободская» через МИИТ, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Маршрут электробуса с510 продлят до станции «Новослободская» 21 апреля Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятиями маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Также на станциях метро, расположенных возле мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

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