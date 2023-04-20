Возгорание в квартире жилого дома на Вильнюсской улице ликвидировали

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Москва, Вильнюсская улица, 4 Карта всех событий

Возгорание в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на Вильнюсской улице, ликвидировали. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания составила пять квадратных метров: в квартире горели мебель и личные вещи.

Пожар, о котором идет речь, случился в трехкомнатной квартире. Известно об одном пострадавшем, которого вынесли из горящего помещения. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Еще один пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелись второй и третий этажи производственно-складского здания. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные локализовали пламя на площади 200 квадратных метров, через пять минут возгорание было ликвидировано.