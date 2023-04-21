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Старшая дочь Брежневой снялась топлес в лесу

Юлия Курганова
Общество
Старшая дочь Брежневой снялась топлес в лесу
Фото: Youtube / ШАСТУН

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото.

22-летняя начинающая актриса разместила снимок, на котором запечатлелась топлес в лесу. Девушка сфотографировалась в шортах белого цвета и высоких сапогах, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом волосы наследницы Брежневой были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Дочь певицы разместила данное фото в разделе Stories, поэтому у подписчиков не было возможности прокомментировать пост, передает Lenta.

В конце марта Вера Брежнева подстриглась и перекрасила волосы. Фотографиями в новом образе она поделилась в своих соцсетях. 41-летняя певица начала выступать не под именем Вера Брежнева, а под псевдонимом Vera. Также она сменила имидж и стала брюнеткой. Перед камерой звезда предстала без макияжа.

В октябре прошлого года Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, первое ее выступление в составе музыкального коллектива прошло в Петербурге, хотя все девушки там были украинками.

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