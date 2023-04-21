Ракету Starship уничтожили преднамеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты

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Разрушившуюся вскоре после старта в четверг, 20 апреля, ракету Starship преднамеренно уничтожили из-за проблем с двигателями и начала потери высоты. Об этом сообщили в компании SpaceX.

— У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты, и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю, — уточнили в компании.

Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. Но в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

В компании также заявили, что произошедшее является быстрой и незапланированной разборкой корабля, в причинах которого теперь будут разбираться специалисты.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что новый запуск корабля Starship будет возможен только через несколько месяцев.