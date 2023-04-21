Сергей Собянин сообщил о начале строительства еще одного путепровода на первом участке Южной рокады

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Южная рокада Карта всех событий

В столице завершается строительство двух двухполосных путепроводов на пересечении первого участка Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД). Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Мостовые сооружения готовы больше чем на три четверти. Еще один путепровод новой магистрали только начали строить. Он пройдет над пересечением улиц Кантемировской и Кошкина, — рассказал глава города.

Всего планируется построить на участке рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка семь путепроводов. Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца, соединив Кутузовский, Мичуринский, Пролетарский и Ленинский проспекты, Люблинскую и Профсоюзную улицы, Варшавское и Каширское шоссе, а также проспект Вернадского, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Создание МСД и Южной рокады в этом году завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.