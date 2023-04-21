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Андрей Бочкарев: Свод станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готов в монолите

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Свод станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готов в монолите
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Завершено возведение монолитного конструктива свода строящейся станции «Физтех» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На будущей станции «Физтех» продолжается полный комплекс монолитных работ: завершено возведение свода станции, более чем на три четверти выполнено устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией, — сказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в южном вестибюле ведутся работы по устройству стен и перекрытия между машинным залом и платформой, а в северном вестибюле продолжаются монолитные работы на уровне машинного зала.

5 апреля Бочкарев рассказал, что работы по строительству участка Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется завершить в конце следующего года. По его словам, другой участок от станции «Коммунарка» до города Троицка сейчас находится на этапе планирования профильными специалистами.

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