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Приметы и советы

Врач Пиховкина рассказала, можно ли заработать на донорстве крови

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Пиховкина рассказала, можно ли заработать на донорстве крови
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Донорство крови в России безвозмездное, однако существуют варианты сдачи крови на платной основе для определенных категорий доноров. Об этом рассказала заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Марина Пиховкина.

Она отметила, что всем донорам в Подмосковье выделяют денежные средства в качестве компенсации за питание в размере 942 рублей. В других регионах размер выплат может отличаться, также гражданам может быть предоставлена отдельная социальная поддержка.

Врач пояснила, что заниматься донорством в качестве заработка невозможно, так как есть ограничения по срокам сдачи. Частота возможной сдачи компонентов крови рассчитана с учетом полного восстановления человека к следующей донации. Женщины могут сдать кровь 4 раза в год, а мужчины — пять.

Интервалы между кроводачами — 60 дней, а между донациями компонентов крови (плазма, тромбоциты) — 14 дней, передает РИАМО.

В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов сообщил, что самыми востребованными в России группами крови являются первая и вторая, передает НСН.

Как и где сдать кровь, какие преимущества имеют доноры в России — в материале «Вечерней Москвы».

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