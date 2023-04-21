Музей мороженого принимает гостей по «Пушкинским картам» с 2021 года

Фото: Pixabay

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал, что Музей мороженого принимает гостей по «Пушкинским картам» на протяжении двух лет. Культурная площадка сотрудничает с проектом на законных основаниях.

По его словам, в сентябре 2021 года управляющий оператор проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов «Пушкинская карта». Примерно через месяц, в конце октября 2021 года было получено положительное заключение экспертного совета.

После того как решение было принято, студенты получили возможность приобретения билетов, используя «Пушкинскую карту». Музей мороженого продолжает работу в настоящее время, посетить его могут все желающие.

Бениаминов напомнил, что в музее представлено более 300 постоянных экспонатов. Гости учреждения могут узнать, как оформляли мороженое раньше, увидеть тематические открытки разных лет и оборудование, на котором производят всеми любимый десерт, передает «360».

Ранее в СМИ появилась информация, что учащиеся якобы не имели права посещать уникальное заведение по «Пушкинским картам».

Ведущий промышленный комплекс Москвы по производству натурального мороженого АО «БРПИ» расширяет сеть фирменных кафе нового поколения BRandICE.