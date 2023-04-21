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Приметы и советы

Twitter уберет пометку «финансируемый правительством» с аккаунтов СМИ

Никита Худяков
В мире
Twitter уберет пометку «финансируемый правительством» с аккаунтов СМИ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Twitter снимает пометки «связанные с государством» и «финансируемый правительством» с аккаунтов средств массовой информации. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Администрация социальной сети начала маркировать страницы СМИ, которые, по их мнению, находятся под контролем власти, в 2020 году. В перечень попали аккаунты государственных чиновников, в том числе глав МИД, официальных представителей, послов и главных дипломатов.

В ближайшее время Twitter откажется от данной идеи и снимет пометки, передает РИА Новости.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России. Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин. Позднее Роспотребнадзор заявил, что в разблокировке Twitter нет надобности.

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