Twitter уберет пометку «финансируемый правительством» с аккаунтов СМИ

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Twitter снимает пометки «связанные с государством» и «финансируемый правительством» с аккаунтов средств массовой информации. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Администрация социальной сети начала маркировать страницы СМИ, которые, по их мнению, находятся под контролем власти, в 2020 году. В перечень попали аккаунты государственных чиновников, в том числе глав МИД, официальных представителей, послов и главных дипломатов.

В ближайшее время Twitter откажется от данной идеи и снимет пометки, передает РИА Новости.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России. Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин. Позднее Роспотребнадзор заявил, что в разблокировке Twitter нет надобности.