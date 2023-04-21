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Пожар произошел на открытой площадке на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел на открытой площадке на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Батюнинский проезд, 25 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел пожар на открытой площадке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 21 апреля.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в Батюнинском проезде, в районе дома 25. Горит мусор на площади 100 квадратных метров. Рядом с пожаром расположено двухэтажное нежилое здание.

Другой пожар произошел недавно на Вильнюсской улице. Загорелась квартира в жилом доме. В результате инцидента пострадал один человек.

Также пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелись второй и третий этажи производственно-складского здания. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные локализовали пламя на площади 200 квадратных метров, через пять минут возгорание было ликвидировано.

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