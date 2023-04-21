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Росздравнадзор отзывает несколько серий лекарственного препарата «Преднизолон Эльфа»

Никита Худяков
Общество
Росздравнадзор отзывает несколько серий лекарственного препарата «Преднизолон Эльфа»
Фото: shutterstock

Росздравнадзор отзовет партию гормонального препарата широкого спектра действия «Преднизолон Эльфа», в нескольких сериях которого нашли нарушения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщается на сайте ведомства.

— Это никак не повлияет на обеспеченность населения и лечебной сети этим препаратом, поскольку рынок обеспечен препаратами преднизолона, — говорится в сообщении.

По данным газеты «Известия», речь идет о 41 тысяче упаковок препарата, часть из которых уже могла попасть в медицинские учреждения. Претензии были к качеству и описанию препарата, говорится в материале.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, подобный шаг позволит предотвратить дефицит препаратов.

Госдума в первом чтении одобрила законопроекты о введении ответственности за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения авторов законопроекта и как это может повлиять на ситуацию с лекарствами в стране.

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