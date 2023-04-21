Около 50 новых рентгенаппаратов установили в Подмосковье с начала прошлого года

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Подмосковье продолжают масштабную работу по оснащению медучреждений современной техникой. Всего с начала года в регионе было установлено около пятидесяти рентгенаппаратов.

Как пояснила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, происходит как замена устаревшей техники, так и открытие новых точек для прохождения осмотров. По ее словам, с начала прошлого года стационары и поликлиники оснастили 47 новыми рентгенаппаратами. На закупку медтехники было выделено около 900 миллионов рублей.

Так, новый рентгеновский аппарат недавно установили в Озерском филиале больницы Коломны. В день на новом аппарате планируют проводить до 30 исследований, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что новую поликлинику построят в подмосковном Королеве. В медучреждении площадью четырнадцать тысяч квадратных метров обустроят взрослое и детское отделения, а также два консультативно-диагностических центра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во флагманских центрах Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н. В. Склифосовского установили 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.