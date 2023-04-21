Петербуржцам предложили выбрать талисман Книжного салона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Петербуржцам предлагают выбрать, какой из вариантов символа Книжного салона нравится им больше всего, и проголосовать за него. Это можно сделать с 21 апреля на сайте газеты «Петербургский дневник».

XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон будет проходить на Дворцовой площади. В этом году организаторы подготовили для участников и гостей книжной ярмарки сюрприз в виде маскота (ростовой куклы-талисмана), с которым смогут пообщаться и сфотографироваться все посетители. Талисман для салона будет выбран впервые.

Выбирать петербуржцы будут из четырех персонажей: кота, совы, льва и чижика-пыжика. Нарисовала эскизы художница Тамара Костюк.

Принять участие в голосовании можно до 2 мая.

18 мая на Дворцовой площади откроется XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Мероприятие будет проходить до 21 мая.

В свою очередь в проекте «Активный гражданин» москвичам предлагают выбрать детские рисунки, которые украсят лимитированную серию карт «Тройка».