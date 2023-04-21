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Эксперт оценил внедрение компьютерного зрения в работу столичных врачей

Евгений Силаев
Город
Эксперт оценил внедрение компьютерного зрения в работу столичных врачей
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Внедрение компьютерного зрения в систему здравоохранения столицы ускоряет получение результатов исследования. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

— Эксперимент по компьютерному зрению направлен на создание для врача надежного помощника. Сегодня врачам-рентгенологам столицы доступно 50 сервисов искусственного интеллекта по 21 клиническому направлению. Такие технологии ускоряют получение результатов для пациентов и экономят время врачей на описание медицинских изображений. Внедрение компьютерного зрения в реальную работу врачей — пример синергии науки и практики, — рассказал эксперт.

По его словам, перед внедрением технологии она проходит «пусконаладку». Речь идет о нескольких этапах исследования, по итогам которых принимается решение о судьбе технологии и устранении ошибок.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов при помощи точной диагностики. Глава города отметил, что столичное правительство реализует четыре проекта использования нейросетей.

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