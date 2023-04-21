«По-братски, Илон, от души»: Симоньян поблагодарила Маска за отказ от пометок СМИ в Twitter

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к владельцу Twitter и основателю SpaceX Илону Маску после его решения отказаться от пометок «связанное с государством СМИ» и «финансируемое государством СМИ» в его социальной сети.

— Теперь меня даже можно найти в поиске. По-братски, Илон, от души, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка отметила, что теперь с ее аккаунта и аккаунтов ее СМИ в Twitter были сняты все пометки о финансировании государством.

Администрация социальной сети начала маркировать страницы СМИ, которые, по их мнению, находятся под контролем власти, в 2020 году. В перечень попали аккаунты государственных чиновников, в том числе глав МИД, официальных представителей, послов и дипломатов.

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России. Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин. Однако позднее Роспотребнадзор заявил, что в разблокировке Twitter нет надобности.