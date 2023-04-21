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Приметы и советы

«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

Евгений Белоусов
Финансы
«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Яндекс» полностью выкупил долю агрегатора такси Uber в группе компаний «Яндекс Такси», сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе российской компании.

— В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов, — говорится в сообщении.

Изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров, уточняется на сайте компании.

Накануне стало известно, что компания Henkel подписала договор о продаже своего российского бизнеса консорциуму местных инвесторов. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей. В консорциум вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Позже глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил уход компании из России. Производитель распродаст остаток батареек, рассчитается с персоналом и разорвет все контракты.

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