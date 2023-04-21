«Подъем»: Глава Duracell Russia подтвердил уход компании из России

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Глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил уход компании из России. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание «Подъем».

— Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали, — цитирует его «Подъем».

Ранее в СМИ опубликовали письмо с подписью Коротаева, в котором сообщалось об уходе компании из России. Отмечалось, что Duracell распродаст остаток батареек, рассчитается с персоналом и разорвет все контракты.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии. Позднее российское подразделение бренда, которое с начала 2023 года ведет деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, приступила к русификации своих продуктов.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».