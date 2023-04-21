СМИ: Минпромторг может вернуть компанию Duracell в список параллельного импорта

Фото: shutterstock

Минпромторг может вернуть американскую компанию Duracell в список параллельного импорта в случае ее ухода из России. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

— В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта, — рассказал собеседник агентства.

В первой половине 2022 года компания была исключена из актуальной на тот момент версии списка. Это было связано с тем, что Duracell не собирались уходить с российского рынка.

Как сообщают СМИ, глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил уход компании из России. Отмечалось, что Duracell распродаст остаток батареек, рассчитается с персоналом и разорвет все контракты.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».