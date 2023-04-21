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Приметы и советы

Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Ирина Игнатенко
Экономика
Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на следующую неделю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, что в течение следующей недели курс доллара не будет сильно меняться.

Он напомнил, что для рубля фактором давления выступают котировки нефти. Но в настоящее время курс национальной валюты будет поддержан наступлением налогового периода.

По словам эксперта, курс американской валюты будет находиться в диапазоне 80—81,5 рубля, курс евро — на уровне 88—89,5 рубля.

После окончания налогового периода возможно небольшое ослабление рубля в начале мая, передает RT.

21 апреля курс доллара составляет 81 рубль 73 копейки. Курс евро составляет 89 рубля 54 копейки, передает ФАН.

Центральный банк (ЦБ) России не планирует вносить изменения во введенные ранее валютные ограничения. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

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