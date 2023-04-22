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Один человек погиб в результате ДТП на улице Косыгина
Москва, улица Косыгина Карта всех событий
В столице на улице Косыгина минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб один человек. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает 360tv.
По информации источника, участниками происшествия стали мотоцикл и внедорожник Toyota.
В результате инцидента один человек погиб, передает Telegram-канал 360tv.
Другая авария произошла на улице Арбат. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия никто не пострадал.
20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.
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