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Один человек погиб в результате ДТП на улице Косыгина

Полина Пашкина
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на улице Косыгина
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Косыгина Карта всех событий

В столице на улице Косыгина минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб один человек. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает 360tv.

По информации источника, участниками происшествия стали мотоцикл и внедорожник Toyota.

В результате инцидента один человек погиб, передает Telegram-канал 360tv.

Другая авария произошла на улице Арбат. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия никто не пострадал.

20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.

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