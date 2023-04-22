Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Лириды в ночь на 23 апреля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ночь на 23 апреля жители Москвы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды. Погода будет благоприятной для ночных астрономических наблюдений. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет. Наиболее крупные ее вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звезды.

Ожидается, что погода будет малооблачной. Столбики термометров вечером в субботу покажут около плюс 11–13 градусов, а к утру воскресенья опустятся до плюс 5–7 градусов, передает РИА Новости.

Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук отметил, что в небе можно будет зафиксировать до 18 метеоров в час, которые будет видно «невооруженным глазом».

Академик объяснил, что это — ежегодное явление. Метеор является остатками от комет, через которые Земля проходит по орбите, пылинки врезаются в атмосферу и сгорают.

Астроном, ведущий научный сотрудник главной астрономической обсерватории Российской академии наук Георгий Гончаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие астероиды могут быть опасными для Земли.