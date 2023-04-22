Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгороде

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Власти Белгорода вводят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В решении инцидента с авиабомбой задействованы все экстренные службы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает региональное МЧС.

Авиабомба в Белгороде расположилась под землей. По предварительным данным, снаряд ФАМ-500 оказался на глубине семи метров. Уточняется, что бомбу планируют выкопать и в дальнейшем взорвать на полигоне.

Представители регионального МЧС сообщили, что снаряд не взрывоопасен, если судить по экспертной оценке. После того как бомбу извлекут из земли, ее поднимут краном, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что идет эвакуация жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По его словам, из опасной зоны предстоит вывести более трех тысяч человек.

В четверг, 20 апреля, в Белгороде прогремел взрыв. В Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что его причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России.