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Авиабомбу вывезли с территории жилого района Белгорода

Евгений Жуков
Происшествия
Авиабомбу вывезли с территории жилого района Белгорода
Фото: МЧС

Специалисты вывезли авиабомбу с территории жилого района в Белгороде. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Снаряд с территории жилого сектора вывезен, — написал политик в Telegram-канале.

Он также добавил, что в настоящее время идет постепенное возвращение местных жителей в их дома, которые они покинули из-за эвакуации.

Речь идет об авиабомбе ФАМ-500, найденной на глубине семи метров в жилом районе Белгорода. Планировалось, что обнаруженный снаряд специалисты выкопают и вывезут на специализированный полигон, где снаряд и уничтожат. Представители регионального МЧС сообщили, что снаряд не взрывоопасен.

Руководство Белгорода ввело режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за инцидента с авиабомбой.

Вечером 20 апреля, в Белгороде прогремел взрыв. В Минобороны сообщили, что его причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России.

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