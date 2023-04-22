Авиабомбу вывезли с территории жилого района Белгорода

Фото: МЧС

Специалисты вывезли авиабомбу с территории жилого района в Белгороде. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Снаряд с территории жилого сектора вывезен, — написал политик в Telegram-канале.

Он также добавил, что в настоящее время идет постепенное возвращение местных жителей в их дома, которые они покинули из-за эвакуации.

Речь идет об авиабомбе ФАМ-500, найденной на глубине семи метров в жилом районе Белгорода. Планировалось, что обнаруженный снаряд специалисты выкопают и вывезут на специализированный полигон, где снаряд и уничтожат. Представители регионального МЧС сообщили, что снаряд не взрывоопасен.

Руководство Белгорода ввело режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за инцидента с авиабомбой.

Вечером 20 апреля, в Белгороде прогремел взрыв. В Минобороны сообщили, что его причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России.