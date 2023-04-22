Силва отказался ехать в Россию или на Украину без появления условий для мира

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Президент Бразилии Лула да Силва назвал условие для поездки в Россию или на Украину. По его словам, такой визит станет возможным лишь при условии создания необходимого «климата» для достижения мира между двумя странами.

— Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя, — заявил глава бразильского государства.

Он также добавил, что сперва стоит организовать переговорную группу из представителей нескольких стран для обсуждения мирного урегулирования, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

Нейросеть ChatGPT написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.