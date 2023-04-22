Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Силва отказался ехать в Россию или на Украину без появления условий для мира

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Силва отказался ехать в Россию или на Украину без появления условий для мира
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Президент Бразилии Лула да Силва назвал условие для поездки в Россию или на Украину. По его словам, такой визит станет возможным лишь при условии создания необходимого «климата» для достижения мира между двумя странами.

— Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя, — заявил глава бразильского государства.

Он также добавил, что сперва стоит организовать переговорную группу из представителей нескольких стран для обсуждения мирного урегулирования, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

Нейросеть ChatGPT написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Украина Россия Бразилия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте