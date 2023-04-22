Профсоюз во Франции пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль из-за пенсионной реформы

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Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир по теннису «Ролан Гаррос» из-за пенсионной реформы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил телеканал BFMTV.

— (Президент Франции Эммануэль — прим. «ВМ») Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, «Ролан-Гаррос», Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте, — говорится в заявлении.

В 2023 году всемирно известный кинематографический фестиваль, проводимый в курортном городе Канны, состоится в период с 16 по 27 мая.

Экономист, специализирующийся на вопросах энергетики, Анна Крети заявила в эфире телеканала, что у профсоюза в самом деле имеются необходимые «технические средства», чтобы отключить свет во время проведения упомянутого мероприятия, говорится в материале.

14 апреля Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь указанные в законе меры вступят в силу 1 сентября этого года.