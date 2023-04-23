Foreign Policy: Наплыв в Польшу украинского зерна привел фермеров в ярость

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Наплыв дешевого украинского зерна, который в последнее время охватил Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию, приводит в ярость фермеров из этих стран, так как они не хотят остаться без дохода. Об этом в своей статье для издания Foreign Policy написала обозреватель Кристина Лю.

— Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине, — говорится в статье.

Кристина Лю подчеркнула, что поначалу речь шла только о том, чтобы украинское зерно проходило через эти страны транзитом. Однако на деле вышло, что оно буквально заполонило европейские рынки. Аграрии крайне недовольны таким развитием событий.

По мнению Лю, ситуация уже становится «взрывоопасной». Это создает политические сложности для властей Варшавы, которая упорно позиционирует себя как самый верный союзник для Киева. Польшу охватывают протесты фермеров, которые боятся потерять свои заработки и оказываются в безвыходном положении.

Решение о запрете импорта зерна с Украины в Польшу правительство все-таки приняло, однако сделало это слишком поздно, обозреватель издания Fakt Анна Орловская. В публикации она рассказала о фермере Михале Кошареке, у которого не осталось шансов продать сотни тонн зерна, которые остались у него на складах из-за «загрязненной» технической сельхозпродукции с Украины, заполонившей польский рынок.