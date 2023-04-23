Сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля

Фото: mos.ru / Максим Денисов

На Красную горку, в воскресенье, 23 апреля, сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, пассажиры смогут легко узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой.

Специалисты ответят на вопросы о маршрутах к мемориальным комплексам и храмам, а также объяснят, как найти нужный автобус, и подскажут, где находится ближайшая остановка. Кроме того, можно оставить заявку любым удобным способом, если вам потребуется сопровождение по маршруту, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В связи с пасхальными мероприятиями будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы. Ограничения будут действовать на участке Елисеевского переулка 23 апреля с 00:01 до 23:59. Кроме того, 23 и 25 апреля проезд будет запрещен вблизи кладбищ на 15 участках с 06:00 до 16:00.

Также в Москве запустят 35 специальных маршрутов на Красную горку. Автобусы будут ездить до 16 городских кладбищ от ближайших железнодорожных станций и метро. Проезд будет бесплатным во всех экспрессах, кроме 520-го маршрута.