Скульптуру Христа вновь установили на усыпальнице семейства Кноп на Введенском кладбище

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Москва, Введенское кладбище Карта всех событий

Бронзовую скульптуру Христа вновь установили на стилобат усыпальницы крупнейших предпринимателей конца XIX века, семейства Кноп, на Введенском кладбище. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Скульптура является копией оригинала, который в 1940-х годах переместили в храм Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря. Затем в 1980-х статую направили в археологический кабинет Московской духовной академии, где она находится и по сей день. Копия скульптуры была создана в процессе реставрационных работ.

— Специалисты создали две копии статуи из мягкого материала и гипса, используя лазерное сканирование подлинника, архивные материалы и фотоснимки гипсовой модели, созданной Рафаэлло Романелли и хранящейся во Флоренции. Затем они отлили скульптуру уже в бронзе, — приводит слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Готовую статую покрыли патиной, после чего законсервировали поверхность воском. Процесс работ частично проконтролировала представитель рода — баронесса Андреа фон Кнооп.

Высота готовой статуи составила почти два метра. Работы по ее созданию заняли у специалистов почти год.

За 12 лет в городе вернули к жизни более двух тысяч объектов культурного наследия, в том числе скульптур и других.