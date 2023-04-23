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Приметы и советы

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Никита Худяков
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Фото: shutterstock

Спасатели предупредили о заморозках до минус двух градусов в Крыму 24 и 25 апреля. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

— По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышается вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью и повреждением сельскохозяйственных культур, возможным повреждением распустившихся и цветущих почек ранних косточковых культур, говорится в материале.

В Крыму и Севастополе не будут проводиться военные парады Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая из соображений безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что, несмотря на отмену мероприятий, представители органов власти навестят ветеранов и поздравят с Днем Победы.

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