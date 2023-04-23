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Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Москвичи проявляют доброжелательное отношение к волонтерам, помогающим жителям столицы узнать больше о контрактной службе. В их обязанности входят информирование горожан и раздача соответствующих буклетов у станций метро. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказали активисты, консульт­ирующие москвичей у станций «Юго-Западна­я» и «Молодежная».

Заинтересованность в деятельности волонтеров проявляют мужчины. Однако случается, что подходят и женщины, и дети.

— Нас часто благодарят, подходят с вопросами. В цел­ом люди настроены по отношению к нам благожелательно, — поделилась волон­тер пункта отбора на службу по контракту Пелагея, которая ко­нсультирует жителей столицы около станции метро «Молодежная».

Волонтер пункта от­бора на службу по ко­нтракту, активист мо­лодежного сообщества «STOлица» Анжела Ав­альян добавила, что довольно часто встречаются дети, которые говорят, что пойдут служить, когда вырастут.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.