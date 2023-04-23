Волонтеры отмечают интерес жителей столицы к информации о военной службе по контракту
Москвичи проявляют доброжелательное отношение к волонтерам, помогающим жителям столицы узнать больше о контрактной службе. В их обязанности входят информирование горожан и раздача соответствующих буклетов у станций метро. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказали активисты, консультирующие москвичей у станций «Юго-Западная» и «Молодежная».
Заинтересованность в деятельности волонтеров проявляют мужчины. Однако случается, что подходят и женщины, и дети.
— Нас часто благодарят, подходят с вопросами. В целом люди настроены по отношению к нам благожелательно, — поделилась волонтер пункта отбора на службу по контракту Пелагея, которая консультирует жителей столицы около станции метро «Молодежная».
Волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества «STOлица» Анжела Авальян добавила, что довольно часто встречаются дети, которые говорят, что пойдут служить, когда вырастут.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.