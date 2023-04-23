ЦСКА обыграл «Ак Барс» в четвертом финальном матче Кубка Гагарина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Столичный хоккейный клуб ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1. Встреча прошла в воскресенье, 23 апреля, в Москве.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Владислав Каменев. Казанцы на это ответили точным броском Кирилла Семенова.

Таким образом, «армейцы» ведут в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч пройдет во вторник, 25 апреля, в Казани.

Предыдущие встречи прошли в Казани. Сначала «Ак Барс» разгромил ЦСКА со счетом 4:1, однако спустя несколько дней уступил — 0:3. В третьем матче, прошедшем в Москве, «армейцы» одержали победу со счетом 3:2.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона 2023/2024.

В свою очередь шведский экс-хоккеист клубов Winnipeg Jets и New York Rangers Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги из-за отношения к российским игрокам. Спортсмен заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в рамках лиги.