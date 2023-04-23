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МИД РФ: Россия и Саудовская Аравия находятся в контакте по поиску пропавшего прогулочного судна

Евгений Силаев
В мире
МИД РФ: Россия и Саудовская Аравия находятся в контакте по поиску пропавшего прогулочного судна
Фото: МИД РФ

Москва и Эр-Рияд находятся в постоянном контакте по поводу поисков пропавшего прогулочного судна 30 minutes. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в посольстве России в Саудовской Аравии.

Отмечается, что дипмиссия находится на связи с Пограничной службой, Службой береговой охраны и Единым координационным центром спасения в Джидде. По имеющимся данным, для поисков пропавшего судна задействованы все свободные силы.

— Продолжаем во взаимодействии с саудовскими властями предпринимать все необходимые действия для выяснения судьбы пропавшего судна, а также оказания скорейшей помощи гражданам России, находящимся на борту, — говорится в Telegram-канале посольства.

Экипаж 30 minutes состоит из трех человек. Уточняется, что судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник.

После этого корабль должен был прибыть в Джибути в среду, однако борт там не появился. В воскресенье, 23 апреля, стало известно о том, что поиски судна затягиваются. Позднее жена капитана корабля сообщила о захвате судна пиратами.

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